Cane avvelenato a Camporotondo Etneo, presentato un esposto in Procura

La denuncia del Partito animalista italiano

CATANIA – Un cane è stato ucciso con il veleno a Camporotondo Etneo, in provincia di Catania. A renderlo noto il Partito Animalista italiano, che ha presentato un esposto alla Procura del capoluogo etneo. Il cane è stato trovato agonizzante in via Falcone da una volontaria, ma nonostante i soccorsi il cane non è riuscito a salvarsi.

“Michy, come era stato chiamato dai volontari che hanno soccorso – dice il coordinatore regionale del Partito animalista italiano Patrick Battipaglia – ha trovato la morte in una strada periferica dove in passato si sono già registrati altri casi di avvelenamento”.

Le esche avvelenate

“Sembrerebbe che alcuni balordi – prosegue Battipaglia – in barba alla legge e soprattutto al buon senso, abbiano disseminato esche avvelenate lungo la strada col preciso intento di colpire i cani randagi. Quello che è successo a Camporotondo Etneo a un povero animale indifeso è di una gravità inaudita, un gesto che purtroppo non è isolato”.

“Nei mesi scorsi nella stessa zona altri cani sono morti per avvelenamento. Noi come Partito animalista Italiano – conclude Battipaglia – abbiamo presentato una denuncia contro ignoti alla Procura e ci costituiremo parte civile nell’eventuale processo contro chi si sta macchiando di un atto così infame”.