Cane maltrattato e legato: denuncia degli animalisti

L'immagine del cane legato al palo ad Adrano

Patrick Battaglia (Partito Animalista Italiano): “Diamo un volto a chi ha commesso un gesto così vergognoso”.

Adrano. Un cane con evidenti segni di maltrattamento è stato abbandonato e legato ad un palo della luce ad Adrano. Il povero animale è rimasto per ore lì, in via San Paolo, e solo l’intervento di una volontaria ha evitato che continuasse a soffrirne. Adesso il cane è in stallo presso le volontarie che lo hanno liberato e se ne sono prese cura, le stesse che hanno riscontrato sul povero animale evidenti segni di maltrattamento.

Sul caso è intervenuto il Partito Animalista Italiano, che ha presentato una denuncia in Procura per maltrattamento di animale. “Siamo di fronte ad un’evidente caso di maltrattamento, un gesto meschino che noi condanniamo fermamente. – ha spiegato Patrick Battipaglia, dirigente regionale del Partito Animalista Italiano – Siamo stanchi di assistere a situazioni del genere. Gli animali vanno amati e non possono essere trattati come oggetti. Chiediamo alla polizia municipale di Adrano di fare il possibile per poter dare un volto a chi ha compiuto un gesto così vergognoso”.

“Il maltrattamento di animali è un reato punito dalla legge. Abbiamo appena presentato una denuncia in Procura contro il responsabile. Fatti come questi ci fanno davvero rabbia. – conclude il dirigente del Partito Animalista Italiano – Se fosse già in vigore la nostra legge Angelo, con pene più severe per chi maltratta e uccide gli animali, sicuramento ci sarebbero meno casi come questo da dover commentare”.