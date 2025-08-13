Canicattì, controlli contro il lavoro nero: multe per 57mila euro

Disposta la sospensione di una attività

AGRIGENTO – Durante un’ispezione in due imprese agricole di Canicattì, i carabinieri hanno accertato gravi violazioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. Assenza di visite mediche obbligatorie, mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, carenza di informazione e formazione sui rischi professionali. In una delle aziende, la situazione più grave: tutti e 8 i lavoratori presenti erano “in nero”, senza alcun contratto.

Perciò, è stata disposta la sospensione dell’attività e sono state comminate sanzioni per oltre 57 mila euro.