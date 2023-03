Canicattì celebra l’esordio di Retegui: “Dalle radici nasce il buon vino”

Esordio con gol per l’attaccante degli Azzurri

CANICATTì (AG) – Esordio con gol in Nazionale per l’attaccante italo argentino Mateo Retegui, convocato da Roberto Mancini per le qualificazioni ai prossimi campionati Europei di cacio. Il bomber del Tigre ha segnato al suo esordio la rete dell’1 a 2 contro l’Inghilterra allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. E a Canicattì, sul ponte di via Cirillo, in pieno centro città, è stato allestito uno striscione in suo onore: “Dalle radici nasce il buon vino, Retegui orgoglio canicattese”, questo il messaggio della città originaria del nonno di Retegui, emigrato nell’immediato secondo dopoguerra.