Canicattì, neonata muore poche ore dopo la nascita: aperta inchiesta

Sequestrata la salma che verrà sottoposta ad autopsia

ENNA – Una neonata è morta, all’ospedale Umberto I di Enna, poche ore dopo la nascita al Barone Lombardo di Canicattì.

Da parte della procura di Agrigento è stata un’inchiesta. La stessa procura ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche nelle due strutture sanitarie. Sequestrata la salma che verrà sottoposta ad autopsia.

Il parto è avvenuto, tre giorni fa, senza apparenti problemi. Le condizioni della neonata si sono però complicate, tanto che i medici ne hanno disposto il trasferimento.

La neonata è stata portata all’ospedale Umberto I di Enna dove è morta. I genitori, residenti a Ravanusa, hanno presentato una denuncia e la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.