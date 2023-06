Canicattì, picchia la madre e la costringe a dargli i soldi per la droga

La donna stanca ha denunciato

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Picchia la madre per avere i soldi necessari ad acquistare la droga. Accadeva a Canicattì, in provincia di Agrigento e a ricostruire il tutto è stata la questura che ha arrestato un 15enne. Per avere il denaro il maltrattava sistematicamente la mamma che, in più occasioni, ha chiesto aiuto ai poliziotti del commissariato.

La denuncia contro il figlio

La donna, con grande coraggio, ha denunciato i comportamenti violenti del figlio, che ha meno di 15 anni e che è stato arrestato. Gli agenti hanno eseguito la misura di custodia cautelare nell’istituto di pena minorile “Malaspina” di Palermo, emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Palermo su richiesta della Procura. Il provvedimento è stato reputato necessario proprio dopo le varie segnalazioni per maltrattamenti in famiglia che hanno riguardato il ragazzo.