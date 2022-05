Canottieri TeLiMar: 18 medaglie al Meeting Società, Allievi e Cadetti

Il Club dell’Addaura ottiene 6 Ori, 6 Argenti e 6 Bronzi dalle due regate di Sabaudia

PALERMO – Ottimo week-end per la Canottieri TeLiMar, impegnata con diversi atleti del vivaio a Sabaudia per il Secondo Meeting Nazionale per Società e per il Meeting dedicato ad Allievi e Cadetti: ben 18 medaglie (sabato 3 Ori, 4 Argenti e 3 Bronzi; domenica 3 Ori, 2 Argenti e 3 Bronzi), soddisfazione e tanta esperienza in più per la cantera del Club dell’Addaura, che avrà come prossimo obiettivo il fine settimana del 28 e 29 maggio, con la gara regionale e il campionato siciliano, tappa di passaggio verso il Festival dei Giovani, per Allievi e Cadetti, verso i Campionati Italiani, per Ragazzi e Juniores.

I risultati di Sabaudia, per il TeLiMar,sono frutto dell’attento lavoro di preparazione da parte di tutti gli atleti, guidati sapientemente dallo staff tecnico capitanato dalla pluricampionessa Giorgia Lo Bue (per Allievi e Cadetti), accompagnata in questo percorso da Dario Durante.

Dieci, le medaglie arrivate dalla prima giornata di gare: