Danneggiato un furgone che si trovava dentro l'area

MONREALE (PALERMO) – Incendio in un cantiere edile a Monreale, in provincia di Palermo, dove le fiamme hanno danneggiato un furgone che si trovava dentro l’area dei lavori in via Palermo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Indagano i carabinieri che insieme ai tecnici dei pompieri stanno cercando di accertare le cause del rogo.