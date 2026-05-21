Cantine Aperte 2026: la Sicilia del vino cresce e brinda con una edizione record

La Sicilia del vino si prepara a vivere un’edizione di Cantine Aperte da record. Il 30 e il 31 maggio torna infatti la 34ª edizione della manifestazione promossa dal Movimento Turismo del Vino che, ogni anno, coinvolge centinaia di aziende vitivinicole italiane aprendo le porte delle cantine agli enoturisti con degustazioni, esperienze immersive e programmi dedicati alla valorizzazione dei territori e delle identità produttive.
Per la Sicilia, quella del 2026 si preannuncia come un’edizione storica: per la prima volta saranno oltre 30 le cantine aderenti all’iniziativa. Un risultato che testimonia il rinnovato entusiasmo attorno all’associazione e il percorso di crescita avviato negli ultimi mesi, non solo in termini numerici, ma soprattutto nella partecipazione attiva e progettuale delle aziende coinvolte.
«Siamo davvero felici del risultato ottenuto quest’anno. Il Movimento Turismo del Vino Sicilia sta crescendo rapidamente: oggi contiamo circa 40 cantine associate rispetto alle 15 degli anni precedenti, con altre aziende in fase di adesione. In pochi mesi, insieme alla nuova squadra, abbiamo lavorato intensamente per ricostruire e rilanciare l’associazione», dichiara la neoeletta presidente Federica Fina.
«E questo è solo l’inizio. I nostri obiettivi sono numerosi e Cantine Aperte rappresenta il brindisi inaugurale di un percorso che guarda lontano. L’enoturismo in Sicilia possiede potenzialità ancora inespresse, ma i numeri parlano chiaro: la crescita è significativa, come dimostrano anche i risultati dello studio CESEO sull’enoturismo in Italia, che evidenzia come Sud e Isole registrino gli incrementi più interessanti in termini di visitatori. Per questo vogliamo festeggiare insieme: vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio nelle cantine siciliane per l’appuntamento annuale di Cantine Aperte».
Le cantine partecipanti suddivise per provincia
Agrigento
- Giovinco Wines – 31 maggio
- Mandrarossa – 31 maggio
- Serra Ferdinandea – 30 maggio
Caltanissetta
- Casa Grazia – 31 maggio
- Feudi del Pisciotto – 31 maggio
- Tenute Navarra – 30 maggio
Catania
- Donnafugata – sede Etna – 31 maggio
- Firriato – Cavanera Etnea – 30 maggio
- Tenute Nicosia – 31 maggio
Palermo
- Alessandro di Camporeale – 31 maggio
- Cantine Tola – 31 maggio
- Duca di Salaparuta – 31 maggio
- Fattoria Augustali – 31 maggio
- Feudo Disisa – 31 maggio
- Principi di Corleone – 31 maggio
- Tenute Rapitalà – 31 maggio
Ragusa
- Armosa Vini – 30 e 31 maggio
- Donnafugata – sede di Vittoria – 31 maggio
- Santa Tresa – 30 maggio
- Tenute Bastonaca – 31 maggio
Siracusa
- Feudo Ramaddini – 31 maggio
- Planeta – Buonivini, Noto – 31 maggio
Trapani
- Azienda Agricola Salvatore Tamburello – 30 maggio
- Baglio Assuli – 31 maggio
- Cantine Baglio Oro – 31 maggio
- Cantine Bianchi – 31 maggio
- Cantina Chitarra – 31 maggio
- Cantine Fina – 31 maggio
- Cantine Florio – 31 maggio
- Cantine Pellegrino – 30 maggio
- Cantina Vaccaro – 31 maggio
- Donnafugata – sede di Marsala – 31 maggio
- Firriato – sede di Paceco – 31 maggio
- Musita – 31 maggio
I programmi delle esperienze in calendario sono disponibili sul sito Movimento Turismo del Vino e attraverso i canali ufficiali delle aziende aderenti. Per ulteriori informazioni sulle singole iniziative è possibile contattare direttamente le cantine partecipanti.