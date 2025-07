Cantine Kaggera apre a Palermo: dal cuore della campagna al centro città

Fondata nel 1970 da un gruppo di viticoltori della Sicilia occidentale, la cooperativa Cantine Kaggera si è evoluta fino a essere oggi una delle realtà più solide nel panorama enologico siciliano. Originariamente pensata come un punto d’incontro per agricoltori locali, con poche bottiglie da condividere tra amici, è cresciuta fino a contare oltre 500 soci che coltivano 1.500 ettari di vigneti, producendo più di 6 milioni di litri di vino ogni anno.

I vigneti di Cantine Kaggera si estendono tra Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Alcamo, Buseto Palizzolo e Vita, vantando terreni collinari argillosi che conferiscono ai vini complessità olfattiva e struttura gustativa. Il portfolio è composto da vitigni autoctoni e internazionali, con una prevalenza di varietà bianche come Grillo, Catarratto, Grecanico Dorato, Zibibbo, Insolia e rosse come Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Frappato. Inoltre, una fornita selezione di internazionali, quali Merlot, Syrah, Cabernet, Chardonnay e Pinot Noir, completa la gamma.

Ben il 30 % del raccolto è biologico, certificando l’attenzione crescente verso sostenibilità e qualità.

Degustazioni in città: la nuova apertura a Palermo il 5 luglio

Il prossimo 5 luglio alle 19:30, Cantine Kaggera inaugurerà un nuovo punto vendita in via Cluverio 13 a Palermo, offrendo agli appassionati la possibilità di scoprire e acquistare in città i vini frutto di un lavoro collettivo e sostenibile. Non sarà solo un negozio: sarà un luogo dove la tradizione e l’innovazione si incontrano, con degustazioni, approfondimenti e la possibilità di accedere a un catalogo ricco di etichette selezionate.

Questa apertura rappresenta un punto d’incontro tra la Sicilia rurale e il pubblico urbano, un ponte tra il terroir di Calatafimi Segesta e i palermitani, che avranno la possibilità di assaporare la vera essenza dei sapori isolani.

Tra le novità in vetrina c’è la linea Griddu, caratterizzata da un’etichetta moderna, grafica vivace e design coinvolgente. Un’edizione speciale pensata per chi vuole vivere un’esperienza sensoriale completa: sì, si assaggia il vino, ma si vive anche un’emozione visiva, un gioco di colori che riflette la ricchezza cromatica della Sicilia.

L’apertura del negozio in via Cluverio sarà accompagnata da una serie di degustazioni guidate, con la possibilità di approfondire le caratteristiche dei vini Kaggera, la storia dei viticoltori e le tecniche di vinificazione moderne. In città, i visitatori avranno modo di toccare con mano il valore aggiunto di una cooperativa: la cura dei dettagli, la passione dei soci e l’attenzione al territorio.

La missione di Cantine Kaggera è quella di promuovere una “crescita comune”: una filosofia che valorizza i piccoli produttori li sostiene con formazione e innovazione, e allo stesso tempo permette al consumatore di godere di un prodotto che ha alle spalle volti, storie e paesaggi autentici.

Segui le Cantine Kaggera per tutte le novità

L’inaugurazione del 5 luglio sarà l’occasione perfetta per scoprire tutto questo da vicino: a partire dalle 19:30, il nuovo spazio in via Cluverio sarà animato da degustazioni, incontri, racconti e brindisi. Sarà possibile assaporare le etichette più rappresentative dell’azienda, conoscere la storia della cooperativa e immergersi in un’esperienza che unisce gusto, cultura e senso di appartenenza.

Che siate appassionati di enologia, curiosi o semplici amanti della buona compagnia, questo nuovo punto vendita è destinato a diventare un riferimento per chi cerca vini pregiati, accessibili, e capaci di raccontare la vera Sicilia. Un luogo dove non si compra solo vino, ma si entra in contatto con una storia collettiva fatta di lavoro, passione e territorio. Cantine Kaggera è tutto questo: un ponte tra passato e futuro, tra collina e città, tra produttori e consumatori. E da luglio, questa storia si potrà vivere anche nel cuore di Palermo.

Per maggiori informazioni seguite le pagine social Instagram e Facebook o visitate il sito web https://www.cantinekaggera.it/.