Harakiri Milan, perde col Cagliari e dice addio alla Champions

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan completa l’harakiri, perde in casa con il Cagliari per 2-1 e dice addio all’obiettivo Champions League. Nonostante il vantaggio immediato targato Saelemaekers, i rossoneri si fanno rimontare dai gol di Borrelli e Rodrìguez ed escono clamorosamente sconfitti.

La gara inizia in un clima di contestazione da parte della Curva Sud nei confronti di proprietà e dirigenza. I padroni di casa sbloccano subito il match, dopo nemmeno due minuti. Tomori lancia per Gimenez, il quale effettua una buona sponda di testa in area raccolta poi da Saelemaekers, che con il piatto destro trafigge Caprile per l’1-0. I sardi si fanno vedere dalle parti di Maignan al 19′, con il portiere francese abile a salvare in corner un destro a giro di Gaetano. Dagli sviluppi dell’angolo, Mina arriva per primo sul pallone e la palla finisce poi sul sinistro di Borrelli, che anticipa Gabbia e firma l’1-1 in girata con il sinistro. Gli uomini di Allegri si rivedono al 40′, quando Rabiot entra di prepotenza in area di rigore e serve al centro Gimenez, che si trova però il pallone troppo arretrato e non impatta bene. Il primo tempo si chiude tra i fischi del pubblico. I calci piazzati sono ancora letali per i sette volte campioni d’Europa e i rossoblù ne approfittano, passando in vantaggio al 12′. Borrelli lavora un pallone sporco in area e ci prova da posizione defilata, Maignan respinge ma Rodrìguez è il più lesto di tutti a ribadire in rete di testa a porta vuota per il clamoroso 2-1. I rossoneri sono in totale confusione e al 28′ ci vuole Maignan a salvare prima su Borrelli e poi su Palestra nel giro di pochi istanti. La prima vera occasione dei padroni di casa arriva alla mezz’ora, quando Rabiot calcia alto da ottima posizione, trovandosi forse il pallone troppo arretrato, vanificando un assist dalla sinistra del neo entrato Leao. Un minuto più tardi, Athekame deve mettere il corpo per fermare una conclusione a botta sicura di Adopo da pochi passi che sarebbe certamente finita in fondo al sacco. Al 41′, Maignan è ancora decisivo sbarrando la strada a Mendy, lanciato a rete da un evidente buco difensivo di Saelemaekers. Il forcing finale della squadra di Allegri non sortisce gli effetti sperati e il risultato non cambierà più. Il Milan, sommerso dai fischi e dai cori contro Cardinale, disputerà l’Europa League. In Champions, oltre a Inter e Napoli, vanno Roma e Como.

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