Canto: “Uffici dell’avvocatura in difficoltà, convocata l’assessore Varchi”

“L'amministrazione deve porre immediati provvedimenti per garantire l'adeguata rappresentanza in giudizio dell'ente comunale e la conseguente difesa dei propri diritti“

PALERMO – “Stamane ho chiesto ed ottenuto che la sesta commissione consiliare, la quale ha nelle sue corde la programmazione, convocasse l’assessore al ramo Carolina Varchi per conoscere i provvedimenti che intende porre in essere rispetto alla situazione degli uffici dell’avvocatura comunale; sono soltanto 8 infatti i legali (di cui 4 part time) chiamati ad esercitare le funzioni dell’ufficio che comprendono, oltre alla rappresentanza in giudizio, anche una necessaria attività di consulenza a supporto degli organi deliberativi tra cui il consiglio comunale”. A dichiararlo è Leonardo Canto, consigliere del comune di Palermo appartenente al gruppo di Azione.

“Pur apprezzando il lavoro dei legali – ha dichiarato Canto -, più volte gli stessi, chiamati a partecipare alle sedute di consiglio comunale, non si sono presentati adducendo la motivazione della gravosità degli impegni concomitanti. L’amministrazione attiva deve porre in essere immediati provvedimenti per garantire la adeguata rappresentanza in giudizio dell’ente comunale e la conseguente difesa dei propri diritti nonché ripristinare la necessaria funzione di consulenza che tale ufficio deve porre in essere allorquando convocata dagli organi istituzionali del comune”.