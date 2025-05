Cantone (M5s): “Interrogazione a Nordio sull’arresto di Virgillito”

L'intervento del deputato catanese

ROMA – “Dopo che nel gennaio scorso è stato arrestato Salvatore Virgillito, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania, con la grave accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e di aver consentito a una famiglia mafiosa la gestione di beni confiscati, ad oggi non risulta disposta alcuna ispezione ministeriale né da parte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, né tantomeno avviata una procedura di commissariamento per accertata decadenza del Presidente dell’Ordine”.

Lo afferma il deputato catanese M5S Luciano Cantone.

L’arresto di Virgillito, le parole di Cantone

“Per questo ho presentato un’interrogazione al ministro Nordio – aggiunge Cantone – per sapere se il ministero intenda attivare un procedimento di commissariamento dell’Ordine, ai sensi della normativa vigente e se il Ministro ritenga che l’assenza di provvedimenti disciplinari o ispettivi possa minare la fiducia dei cittadini e dei professionisti”.

E ancora, insiste il deputato catanese: “Questa inerzia del ministero della Giustizia rischia di configurare una responsabilità per omessa vigilanza, con potenziali ripercussioni sull’autorevolezza e credibilità dell’azione istituzionale. In assenza del rappresentante legale, cioè il presidente sospeso, l’Ordine professionale di Catania risulta privo di regolare gestione amministrativa ed economica”.

“Infine, ci risulta che l’attuale vice presidente dell’Ordine di Catania sia anche componente del Consiglio di Disciplina Nazionale, fatto che potrebbe configurare un potenziale conflitto di interessi, idoneo a compromettere l’imparzialità dei procedimenti disciplinari connessi alla vicenda. Questa vicenda – conclude Cantone – è piena zeppa di elementi molto gravi e il ministero la sta evidententemente sottovalutando”.