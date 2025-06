Capaci, allarme bomba in un lido: area evacuata, intervenuti gli artificieri

Segnalata dai bagnanti

PALERMO – Allarme bomba in un lido a Capaci. I bagnanti della spiaggia in via Mediterraneo, non lontano dal Tropical, hanno segnalato la presenza di qualcosa che assomiglia a una bomba a mano e hanno chiamato i soccorsi.

L’area è stata immediatamente evacuata a scopo precauzionale ed è stato attivato il protocollo di sicurezza che prevede l’intervento degli artificieri. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari della capitaneria di porto che adesso dovranno coordinare le operazioni di bonifica.