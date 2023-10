Caos Fontanarossa, l’interrogazione del centrodestra: “Quali decisioni?”

La prima firmataria è l'autonomista Serena Spoto

CATANIA – Com’è finita con l’incendio che ha messo fuori uso per tre settimane il terminal A dell’Aeroporto vincendo Bellini di Fontanarossa? Una domanda quasi gergale, ma netta. A porla sono i capigruppo della maggioranza di centrodestra in consiglio comunale a Catania, con in testa l’autonomista Serena Spoto. In calce alla richiesta di leggono infatti le firme di Orazio Grasso (Mpa), Giuseppe Musumeci (PlI), Daniele Bottino (FdI), Alessia Trovato (Ts) e Pier Maria Capuana (FI). Manca all’appello soltanto la Nuova Dc di Totò Cuffaro.

L’interrogazione: il contenuto

L’interrogazione a risposta scritta è stata protocollata stamani e chiama in causa direttamente la presidenza del consiglio. Il sindaco e la presidenza del consiglio comunale sono tirati in causa formalmente per conoscenza, anche se il loro ruolo – di fatto – è più che decisivo per mette ordine al dossier.

Era stata invocata da tempo una iniziativa del Consiglio comunale catanese sul caos di Fontanarossa, quando ancora i membri del nuovo senato cittadino attendevano di essere proclamati. A questo giornale, il meloniano Daniele Bottino era stato chiaro sulla necessità di portare la questione in aula. Il testo predisposto da Spoto quantifica non soltanto gli effetti, soprattutto di carattere economico, sulla città. Ma tende anche a responsabilizzare il Comune, in quanto titolare di quote all’interno di Sac, società che gestisce l’aerostazione catanese. (“Il Comune di Catania detiene 634 azioni (pari al valore di 3.800.000 euro e una quota del 2,02% sul complessivo capitale sociale di 31.334.000,00 euro”).

L’assemblea del 28 agosto

Un punto dell’interrogazione riguarda quanto emerso nell’assemblea del 28 agosto scorso, quando il sindaco Enrico Trantino ha chiesto formalmente le dimissioni del cda di Sac. Si chiede “se, per quanto a conoscenza dell’Amministrazione Comunale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia attivato i poteri di vigilanza affidati dall’articolo 11 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 521 del 12 novembre 1997 con riferimento ai fatti sopra menzionati procedendo alla contestazione degli addebiti di cui al successivo articolo 12; se il Collegio Sindacale abbia indagato sui fatti denunziati dal Comune di Catania nell’assemblea del 28 agosto 2023 e abbia già presentato le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea così come previsto dall’articolo 2948 del codice civile; se il Comune di Catania ha esercitato o ha intenzione di esercitare i poteri ispettivi previsti dell’articolo 2422 del codice civile, anche tramite estrazione del bilancio di esercizio (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa) per gli anni 2020, 2021, 2022”.

Il sistema di gestione delle emergenze

Un altro passaggio riguarda l’indiscrezione emersa sugli organi d’informazione web catanesi circa i contenuti dell’assemblea del 28 agosto. Si legge: “Da informazioni apprese sempre dalla stampa locale (articolo pubblicato su Ienesicule.it il 29 agosto 2023) il Sindaco del Comune di Catania ha rilevato: a) l’inesistenza di un Business Continuity Management System (sistema di gestione organizzativa finalizzato a garantire un’adeguata risposta al verificarsi di una situazione di crisi); b) probabili violazioni della carta dei servizi da Enac nel 2020 per l’aeroporto di Catania da parte di S.A.C. Società Aeroporto Catania S.P.A.; c) la mancata attuazione del progetto di adeguamento antincendio del Terminal A già approvato da Enac, in linea tecnica nel 2018 e in linea economica il 9 marzo 2020”.

Il sindaco Enrico Trantino ha trenta giorni per rispondere al civico consesso, ma nulla esclude che martedì prossimo possa già relazionare ai consiglieri sui contenuti dell’interrogazione.