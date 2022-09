Caos tessere elettorali a Palermo: appuntamenti online dopo le elezioni

Per avere un duplicato meglio fare affidamento alla vecchia fila negli uffici

PALERMO – Se sei un elettore palermitano e hai smarrito la tessera per votare non contare sulla richiesta online. Per avere un duplicato meglio fare affidamento alla vecchia fila negli uffici. Il sito del Comune, infatti, fissa il primo appuntamento utile dopo le elezioni di domenica prossima.

Alla luce dei recenti investimenti sulla digitalizzazione e informatizzazione della pubblica amministrazione, chi ha smarrito la tessera ha pensato di risolvere il problema online.

La procedura, in linea teorica, può anche considerarsi semplice: entrare sul sito del comune di Palermo > sezione servizi > servizi per tematica > elettorato e cercare la voce “duplicato tessera elettorale”. Una volta dentro, basta cliccare su accedi e su “prenotazione appuntamenti”, inserire i propri dati e scegliere la sede idonea più vicina per chiedere il rilascio del duplicato della tessera elettorale.

Il problema è che nelle oltre dieci sedi selezionabili, solamente in una o due, è possibile prendere appuntamento prima di giorno 25. Nelle altre, le prime date utili sono a partire da giorno 26, la maggior parte addirittura da giorno 29. Sarebbe impossibile per i cittadini a cui serve il duplicato allora, recarsi alle urne.

Per fortuna, esiste la strada alternativa al sito, operativa in via eccezionale e prevista dalla legge. Infatti, vige l’obbligo per gli uffici elettorali comunali di restare aperti e garantire almeno 8 ore di servizio al giorno e così, in deroga all’obbligo di prenotazione, al cittadino che avesse bisogno del duplicato, la tessera elettorale verrà rilasciata a vista.

Il comune di Palermo ha perciò reso noto tramite comunicato che “al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’ufficio elettorale comunale resterà aperto nei seguenti giorni e orari: Nei due giorni antecedenti la data delle votazioni (vale a dire da venerdì 23 a sabato 24 settembre 2022) dalle ore 9.00 alle ore 18.00; Nel giorno della votazione (domenica 25 settembre 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7.00 alle ore 23.00”.