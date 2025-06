ROMA- Non solo il caos voli. Domenica da dimenticare anche per chi ha deciso di mettersi in viaggio utilizzando il treno. Da Verona a Napoli si registrano disagi e rallentamenti a causa di guasti e inconvenienti tecnici a convogli e linea ferroviaria. Ma non mancano problemi anche per gli incendi lungo le tratte interne.

La situazione più preoccupante è quella sull’Alta Velocità Roma-Napoli, dove la circolazione è fortemente rallentata dalle 17 a causa di un guasto ad un treno di Italo all’altezza di Anagni, nel Frusinate. Fortunatamente a bordo sono rimasti in funzione tutti i servizi, aria condizionata compresa.

Ai passeggeri che avranno diritto al rimborso sarà consegnato anche un voucher del 100%. Il guasto, però, ha inevitabilmente avuto un forte impatto lungo tutta la linea con i ritardi che si sono accumulati ora dopo ora raggiungendo, in alcuni casi, tra i 100 e i 120 minuti con ripercussioni anche su Intercity e regionali.

A complicare la situazione un altro inconveniente tecnico registrato da Trenitalia ad un treno a Reggio Emilia che ha causato ulteriori disagi sull’Alta Velocità Milano-Bologna.