 Furto di materiale per l'edilizia a Capaci, denunciato un palermitano
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Capaci, furto di materiale edile e ferramenta: denunciato un 22enne

Capaci furto materiale per edilizia
L'operazione dei carabinieri
PROVINCIA DI PALERMO
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1 min di lettura

CAPACI – Un 22enne palermitano è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri di Capaci dopo essere stato trovato in possesso di materiale edile e ferramenta risultato rubato in un negozio della zona. L’intervento dei militari è scaturito dalla denuncia di un furto ai danni di un’attività commerciale specializzata nella vendita di materiali per l’edilizia e la ferramenta.

I carabinieri della stazione di Capaci, grazie alla conoscenza del territorio, sono riusciti a individuare una serie di indizi che hanno condotto direttamente all’abitazione del sospettato. La successiva perquisizione in casa dell’indagato ha permesso di ritrovare un ingente quantitativo di merce di provenienza illecita, comprendente elettrodomestici, attrezzi professionali per il giardinaggio, rubinetteria di pregio e diversi materiali idraulici ed elettrici, tra cui numerose guaine e cavi per un valore complessivo di 20mila euro.

Tutto il materiale, riconducibile al furto avvenuto presso l’esercizio commerciale che ha denunciato il furto, è stato sottoposto a sequestro per la restituzione ai legittimi proprietari. 

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