Capaci, Lagalla depone un mazzo di fiori

L'omaggio floreale è stato accompagnato da un biglietto contenente la 'solenne' promessa a Falcone

CAPACI (PA) – “Il candidato sindaco di Palermo del centrodestra, Roberto Lagalla, ha deposto un mazzo di fiori alla stele di Capaci, in memoria delle vittime della strage in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. L’omaggio floreale è stato accompagnato da un biglietto contenente la ‘solenne’ promessa di Lagalla a Falcone”. Così, in una nota, lo staff del candidato sindaco.

Il biglietto contiene quella che viene definita dal suo staff “la solenne promessa di Lagalla a Falcone.” “Caro Giovanni – si legge nel biglietto -, a trent’anni da quel maledetto giorno molto è cambiato ma Palermo non è ancora una città libera dalla mafia. Continuerò a lavorare incessantemente per renderla immune da ogni contaminazione malavitosa – scrive Lagalla – Te lo prometto. In memoria di Giovanni, Francesca, Rocco, Vito e Antonio”.