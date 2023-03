Capitale della Cultura 2025, Galvagno: “Sosteniamo Agrigento”

Il presidente dell'Ars: "È una città che rappresenta degnamente l'isola"

“Per la Sicilia è un grande prestigio essere con Agrigento tra le 10 candidate finaliste a Capitale italiana della Cultura 2025. Agrigento è una città che rappresenta degnamente la nostra Isola, crocevia di culture millenarie, di popoli, tradizioni e scrigno di inestimabili tesori”. Così il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno presente a Roma, con la delegazione di Agrigento, per le audizioni dei 10 progetti finalisti, per la selezione della Capitale italiana della Cultura 2025.

Galvagno: “Sicilia, terra ricca di storia. Agrigento ne è il suo più fulgido esempio”

“A Roma – prosegue il presidente dell’Ars – oggi ho portato la vicinanza ed il sostegno del Parlamento regionale, così come il saluto del presidente Renato Schifani, degli assessori al Turismo ed alla Cultura Elvira Amata e Francesco Scarpinato. C’è grande unità d’intenti tra Parlamento e governo, riuscire a raggiungere l’obiettivo 2025 rappresenterebbe per i siciliani un elemento in più grazie al quale continuare ad affermare una storica centralità nata millenni or sono sulle sponde del Mare Nostrum. Sicilia, una terra ricca di storia, cultura e arte: Agrigento – conclude Galvagno – ne è il suo più fulgido esempio”.