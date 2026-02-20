Capo Plaza sbarca a Palermo, il 22 agosto appuntamento al Velodromo

Il cantante si prepara ad un tour che toccherà diverse città italiane

PALERMO – Dopo il grande successo dell’ultimo tour con i sold out nei palasport di Milano e Roma e un tour europeo, Capo Plaza, uno degli artisti più importanti della scena rap, si prepara a tornare live in Italia con un tour che lo vedrà impegnato nel corso della prossima estate.

Tra le tappe annunciate, il tour approderà anche in Sicilia al Dream Pop Fest di Palermo per la tappa in calendario il 22 agosto al Velodromo Paolo Borsellino. Il live è organizzato da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con GoMad Concerti e con il Comune di Palermo.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 24 febbraio sui circuiti abilitati. Per i soli iscritti alla My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di lunedì 23 febbraio.

L’artista multiplatino con 79 dischi di Platino e 38 Oro e importanti collaborazioni internazionali, ha da poco pubblicato il nuovo EP “4U”, composto da 7 brani intimi e sinceri, prodotti da AVA, e un’unica eccezionale collaborazione con Achille Lauro. Dopo il ritorno alle origini più crude e trap di “Hustle Mixtape Vol.2”, certificato disco d’oro, Capo Plaza propone in “4U EP” un lato più introspettivo della propria penna, che guarda a quanto ha costruito lavorando su se stesso e sui propri spigoli, affrontando tematiche legate ai sentimenti, alle emozioni, alla maturità e alle rivincite personali. È un passo ulteriore nel percorso aperto da “Ferite”, dove Plaza ha già mostrato un lato più personale e riflessivo.

27 luglio – Riccione | Riccione Music City; 29 luglio – Roma | Auditorium Parco della Musica; 30 luglio – Napoli | Arena Flegrea- Noisy Naples Festival; 20 agosto – Alghero | Alguer Summer Festival; 22 agosto – Palermo | Dream Pop Fest; 5 settembre – Firenze | Decibel Open Air; 6 settembre – Bari | Sottosopra Fest.

Capo Plaza, nome d’arte di Luca D’Orso (Salerno, 1998), è uno degli artisti più affermati e influenti della scena urban italiana. Attivo sin dagli esordi adolescenziali, si impone a livello nazionale con l’album di debutto 20 (2018), sei volte disco di platino, consacrandolo come una delle voci chiave della nuova generazione. Nel 2021 pubblica Plaza, progetto triplo disco di platino che consolida il suo posizionamento mainstream grazie a un sound più maturo e internazionale. Nel 2022 torna alle radici trap con Hustle Mixtape, certificato doppio disco di platino.

Nel 2024 pubblica Ferite, terzo album ufficiale, triplo disco di platino, che debutta ai vertici delle classifiche italiane, arricchito da collaborazioni con alcuni dei principali nomi della scena italiana. A ottobre 2025 esce Hustle Mixtape Vol. 2, che conferma la sua centralità nel panorama contemporaneo e amplia ulteriormente il suo repertorio e lo rende uno degli artisti più prolifici della scena, sempre presente nelle classifiche e tra i nomi più certificati del 2025, con un totale di 38 dischi d’oro e 79 platini.