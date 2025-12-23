Capodanno a Palermo, ecco le limitazioni al traffico e i divieti

L'ordinanza del Comune

PALERMO – L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza di limitazione della circolazione pedonale e veicolare in piazza Ruggero Settimo e nelle vie e piazze a essa limitrofe in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2026.

Il provvedimento istituisce:

il DIVIETO DI SOSTA, ambo i lati e con rimozione coatta, dalle ore 07,00 del 31/12/2025 alle ore 07,00 dell’01/01/2026 e comunque fino a cessate esigenze:

PIAZZA CASTELNUOVO: tratto compreso tra via Libertà e via Dante (ivi compresa la strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre);

PIAZZA ALDO MORO Intera piazza;

VIA VILLAREALE Intero tratto:

VIA G. B. GUCCIA Intero tratto:

PIAZZA S. OLIVA Tratto da via Abela a Piazza Castelnuovo;

VIA P.PE DI VILLAFRANCA Tratto da Piazza S. Oliva a via Dante;

VIA P. PATERNOSTRO Tratto da via Villafranca a Piazza Castelnuovo;

VIA GUARINO AMELLA intero tratto;

VIA FOLENGO intero tratto;

VIA N. GARZILLI Tratto da Piazza S. Oliva a via XII Gennaio;

VIA DANTE Tratto compreso tra piazza Castelnuovo e via Villafranca;

VIA XX SETTEMBRE Tratto da via Dante a via XII Gennaio;

VIA TURATI intero tratto;

VIA P.V. PANASCIA intero tratto;

VIA DELLA LIBERTÀ Carreggiata centrale e laterali di monte e valle, nel tratto compreso tra via Siracusa/via Archimede e Piazza Ruggero Settimo;

VIA XII GENNAIO tratto da via Libertà a via XX Settembre;

VIA E. PARISI tratto da via Libertà a via XX Settembre;

VIA N. GALLO tratto da via I. La Lumia a via Libertà;

VIA TORREARSA tratto da via I. La Lumia a via Libertà;

VIA QUINTINO SELLA tratto da via Daita a via Libertà;

VIA RICASOLI tratto da via Daita a via Libertà;

VIA TRAPANI tratto da via Libertà a via XX Settembre;

VIA MESSINA tratto da via Libertà a via XX Settembre;

VIA E. PARISI tratto da via Libertà a via XX Settembre;

VIA G. DAITA tratto da via Torrearsa a via Turati;

VIA ISIDORO LA LUMIA tratto da via Torrearsa a via Turati;

PIAZZA DON L. STURZO intera piazza;

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE nelle sottoelencate vie e piazze vigente dalle ore 07,00 del 31/12/2025 alle ore 07,00 dell’01/01/2026 e comunque fino a cessate esigenze:

VIA VILLAREALE Intero tratto;

PIAZZA S. OLIVA Tratto da via Abela a via Principe di Villafranca;

VIA P. PATERNOSTRO Tratto da via Villafranca a Piazza Castelnuovo;

PIAZZA CASTELNUOVO Tratto compreso tra via Libertà e via Dante (ivi compresa la strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre e dell’area riservata Taxi);

VIA DANTE Tratto compreso tra piazza Castelnuovo e via Villafranca;

VIA TURATI intero tratto;

VIA GUARINO AMELLA intero tratto;

VIA FOLENGO intero tratto;

VIA G. DAITA tratto da via Mazzini a via Turati;

VIA ISIDORO LA LUMIАtratto da via Mazzini a via Turati;

VIA P.V. PANASCIA intero tratto;

VIA G. DI GIOVANNI tratto da G.ppe Puglisi Bertolino a via I. La Lumia;

VIA N. GALLO tratto da via I. La Lumia a via Libertà;

VIA TORREARSA tratto da via I. La Lumia a via Libertà;

VIA QUINTINO SELLA tratto da via I. La Lumia a via Libertà;

VIA E. ALBANESE tratto da via G. Daita a via Libertà;

VIA WAGNER tratto da via E. Amari a via M. Stabile:

VIA A. GRAVINA tratto da via Roma a via Wagner;

VIA EMERICO AMARI tratto da via Roma a via Wagner;

VIA DOMENICO SCINA”tratto da via Turati a Piazza Sturzo;

VIA ROMA tratto compreso tra la via Emerico

semicarreggiata lato monte;

PIAZZA L. STURZO tratto compreso tra la via Domenico Scinà e la Via Roma (lato Monte);

VIA DELLA LIBERTÀ Carreggiata centrale e laterali, compresa tra le piazze Mordini/Crispi (escluse) e Piazza R. Settimo/ Castelnuovo; Ė

consentito l’attraversamento della Via Libertà secondo la direzione

Via Archimede /Via Siracusa.

VIA XII GENNAIO tratto da via Libertà a via XX Settembre;

VIA N. GARZILLI tratto da Piazza S. Oliva a via XII Gennaio;

VIA CARDUCCI tratto da via Libertà a via P. di Villafranca;

VIA E. PARISI tratto da via Libertà a via N. Garzilli;

VIA MESSINA tratto da via Libertà a via N. Garzilli;

VIA TRAPANI tratto da via Libertà a via N. Garzilli;

VIA CALTANISSETTA tratto da via Libertà a via XX Settembre;

VIA E. ALBANESE tratto da via G. Daita a via Libertà;

ALTRESÌ, AL FINE DI CONSENTIRE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE VIE LIMITROFE ALL’AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE dalle 7,00 del 31/12/2025, alle ore 07,00 del 01/01/2026 e comunque sino a cessate esigenze, SI ATTUA INOLTRE QUANTO SOTTO INDICATО:

VIA G. MAZZINI tratto da via G. Daita a via Isidoro La Lumia inversione del senso unico di marcia nel senso e nel tratto;

VIA N. GARZILLI, all’intersezione con la via XII Gennaio, istituzione obbligo di svolta a dx per via Principe di Villafranca

VIA P.PE DI VILLAFRANCA Inversione dell’attuale senso di marcia, da via Paolo Paternostro verso via Dante

VIA DOMENICO SCINA’ Tratto a valle di Piazza Sturzo Istituzione obbligo di svolta a dx per via G.ppe Puglisi Bertolino.

In deroga alle Ordinanze n. 535 del 17/05/2021 e n. 307 del 06/03/2025, dal 27/12/2025 e sino a cessate esigenze sarà consentito l’accesso, nella via E. Amari e la sosta dei mezzi in uso per la realizzazione dell’evento in adiacenza al realizzando palco lato Teatro Politeama;

Dalle ore 14:00 del 27 Dicembre 2025 alle ore 18:00 del 2 gennaio 2026, sarà consentito il transito ed il parcheggio dei mezzi della produzione muniti di Pass riconoscibili in Via P.V. Panascia.

Se necessario, su disposizione della Questura per motivi di sicurezza, potrà essere consentito l’accesso di detti mezzi e altresì per l’utilizzo come via di fuga tecnica viaria, per la via E. Amari lato via R. Wagner e nella Via P.V. Panascia, dove l’AMAT S.p.A., provvederà a rimuovere gli archetti parapedonali creando un varco non inferiore a m. 6 nella parte centrale, e successivamente ricollocati gli stessi archetti nelle citate strade.

Sarà consentito, l’accesso a passo d’uomo dei veicoli muniti del contrassegno invalidi ai sensi del D.P.R.151 del 30/07/2012, da corso Domenico Scinà per raggiungere la Via P.V. Panascia e consentire la momentanea sosta per le operazioni di trasbordo e recupero del soggetto diversamente abile.

In via Libertà dalle ore 7,00 del 31/12/2025 e sino a cessate esigenze, sarà sospesa la circolazione lungo i percorsi ciclabili individuati sui marciapiedi nei tratti Piazza Ruggero Settimo/Piazza Crispi/Piazza Mondini e Piazza Castelnuovo, giusta O.D. 1225 del 13/10/2016, visto il possibile incremento della pedonalità a seguito dei provvedimenti adottati per consentire l’evento.