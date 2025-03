Caporalato, sei lavoratori in nero per raccogliere agrumi: una denuncia

I controlli in un'impresa di Paternò

CATANIA – Carabinieri della Stazione di Paternò e del Nucleo ispettorato del lavoro di Catania, nell’ambito di controlli per combattere il fenomeno del caporalato, hanno denunciato un 64enne che impiegava, per la raccolta di agrumi, sei lavoratori in nero, un italiano e cinque stranieri privi di permesso di soggiorno.

I controlli sul caporalato

Militari dell’Arma hanno accertato che la ditta dell’uomo non era iscritta alla Camera di commercio. Il 64enne è stato denunciato alla Procura di Catania e nei suoi confronti sono state emesse un’ammenda di 6.400 euro e una sanzione di 23.550 euro, con il conseguente recupero di 9.600 euro di contributi Inps e Inail.

Quelli di oggi sono solo gli ultimi di una serie di controlli dei Carabinieri sul caporalato nel catanese.