Carabinieri, il sindacato: “Manca il personale nelle Stazioni”

Disagi soprattutto a Palermo, Trapani e Caltanissetta

Un tavolo permanente dedicato ai carabinieri che prestano servizio nelle Stazioni, ben 412, dislocate in tutto il territorio regionale, comprese le isole minori. La richiesta porta la firma del Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia, che sottolinea la necessità di affrontare e risolvere le criticità legate alla carenza di personale. Un disagio che, secondo la sigla, tocca anche punte del trenta per cento in alcuni casi.

Megna e Tullio: “C’è bisogno di soluzioni veloci”

“L’istituzione di un tavolo permanente – spiegano Toni Megna e Igor Tullio, rispettivamente segretario generale e regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia – è necessaria perché, soltanto nell’isola, le carenze di organico si aggirano intorno alle mille unità: c’è bisogno di soluzioni veloci, ma siamo certi che il governo nazionale, attento al comparto sicurezza, stia già provvedendo ad adottare misure in tal senso e a predisporre un piano per assumere giovani carabinieri”.

Palermo, Trapani e Caltanissetta necessitano di risposte urgenti

Tra le realtà che, con maggiore urgenza, necessitano di risposte, figurano Caltanissetta, Trapani e Palermo. “In attesa delle assemblee con i militari dell’Arma che si terranno nei luoghi di lavoro – un punto su cui il comandante generale Teo Luzi si è già impegnato – il Nuovo Sindacato Carabinieri ha già avviato un confronto interno”. È necessario l’avvio di un percorso senza contrapposizioni – sottolineano Toni Megna e Igor Tullio – tra le associazioni professionali a carattere sindacale e le istituzioni”.