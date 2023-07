Lavoro nero a Catania, chiusa una gastronomia

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro, con quelli di Piazza Dante e del Cio, hanno eseguito una raffica di controlli

CATANIA. I carabinieri hanno denunciato il titolare di una gastronomia in via del Rotolo: c’erano 4 lavoratori irregolari. L’esercizio è stato immediatamente sospeso e il titolare, un catanese di 38 anni, sanzionato per circa ventimila euro. Le ragioni: “stava facendo lavorare i dipendenti senza alcun tipo di contratto”, “non erano stati sottoposti agli accertamenti medici” e “non aveva versato i contributi previdenziali”.

I controlli rientrano nel solco delle decisioni assunte in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il Comando Provinciale Carabinieri di Catania, nell’ultimo quadrimestre, ha notevolmente intensificato i “servizi straordinari e coordinati a largo raggio”. Anche grazie al rinforzo delle squadre della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”. Tali azioni preventive hanno lo scopo di contrastare l’illegalità diffusa.

Il controllo alla gastronomia è stato compiuto dai Carabinieri di Piazza Dante, con l’ausilio appunto di personale C.I.O. e del Nucleo ispettorato del lavoro. Nei controlli, anche una raffica di multe per la circolazione: identificate 53 persone ed elevate multe per quasi cinquemila euro.