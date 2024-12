Carabinieri, pubblicato un nuovo bando di concorso: basta il diploma

I requisiti necessari ed entro quando si dovrà mandare la domanda

ROMA – L’Arma dei carabinieri ha pubblicato il bando di concorso per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali in servizio permanente.

Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 15 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana e di conoscenza della lingua inglese, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, la prova orale e, infine, il tirocinio).

Requisiti per partecipare al bando dei carabinieri

Possono candidarsi al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana. Età compresa tra i 17 e i 22 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per gli appartenenti ai ruoli di Ispettori e Sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri, il limite massimo di età è di 28 anni. Il limite di età può essere elevato di un massimo di tre anni in relazione al servizio militare svolto, ma non si applica al personale dei ruoli di ispettori e sovrintendenti. Il periodo trascorso come allievo delle scuole militari non contribuisce all’elevazione del limite di età. Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’ammissione ai corsi universitari, o diploma quadriennale sperimentale equivalente. I titoli conseguiti all’estero devono essere accompagnati da una dichiarazione di equipollenza o equivalenza.

Servirà naturalmente l’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio come Ufficiale in servizio permanente. Godimento dei diritti civili e politici. Non essere stati destituiti, dispensati, o dichiarati decaduti da incarichi presso una Pubblica Amministrazione, né licenziati per motivi disciplinari. Assenza di condanne per delitti non colposi, anche con pena sospesa o decreto penale di condanna, e di procedimenti penali in corso per delitti non colposi.

E ancora: per il personale militare, l’ammissione è possibile solo dopo la conclusione di eventuali procedimenti disciplinari. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione. Condotta incensurabile e comportamento conforme ai principi di fedeltà alla Costituzione e alla sicurezza dello Stato. Per i minorenni, consenso dei genitori o del tutore legale per l’arruolamento volontario. Esito negativo agli accertamenti per abuso di alcol, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope non a scopo terapeutico.

I vincitori del concorso, ammessi al 207° Corso dell’Accademia Militare di Modena, frequenteranno un corso di formazione della durata di cinque anni, seguendo corsi militari e universitari, ad indirizzo giuridico-amministrativo presso l’Accademia Militare di Modena e, successivamente, alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, finalizzati al conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza.

Una volta completato il ciclo di studi, i giovani Ufficiali con il grado di Tenente ricopriranno incarichi di comando e responsabilità nelle varie organizzazioni dell’Arma dei carabinieri.

