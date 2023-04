“Ci sono i carabinieri”, non ci credono e vengono arrestati

È accaduto in via Capo Passero: gli arrestati sono un diciannovenne originario del Marocco e un venticinquenne di Gravina

CATANIA. La vedetta che li aveva avvisati di “scappare” non aveva fatto cilecca, come avevano creduto loro. I carabinieri c’erano per davvero e alla fine li hanno arrestati entrambi. Erano i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa. L’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti è contestata a un diciannovenne originario del Marocco e a un venticinquenne di Gravina. Quest’ultimo è accusato anche di evasione.

Nel corso di un servizio antidroga in via Capo Passero i militari, attorno alle 3 del mattino, hanno notato la presenza dei due che, già verosimilmente allertati via radio dalle loro vedette, si erano dati alla fuga all’interno di uno dei condomìni del quale, con delle aste metalliche già da loro precedentemente collocate, avevano reso impossibile l’apertura dall’esterno.

Per questo i carabinieri si sono fermati davanti al portone accorgendosi che in quel momento i due stavano parlottando, chiedendosi, appunto, se le vedette si fossero sbagliate. A quel punto, mandando all’aria anche l’attività dei loro pali, hanno aperto il portone e sono finiti tra le braccia dei carabinieri, senza opporre resistenza o tentare un’ulteriore fuga.

Il diciannovenne aveva 30 dosi di crack, dal peso complessivo di circa 6,5 grammi, 25 di cocaina (circa otto grammi) e 6 di marijuana (circa cinque grammi), oltre a 377 euro in contanti e la radio ricetrasmittente. Il venticinquenne, invece, sarebbe dovuto essere a casa ai domiciliari, da cui sarebbe già evaso cinque giorni prima. Il diciannovenne è stato portato a Piazza Lanza, il venticinquenne di Gravina a Bicocca.