Carburanti, prezzi ancora in aumento per gasolio e benzina

Non si arresta la corsa dei prezzi nei distributori

ROMA – Ancora in aumento i prezzi di gasolio e benzina, la corsa dei prezzi non si arresta. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,806 euro/litro ( 6 millesimi, compagnie 1,816, pompe bianche 1,781), diesel a 1,680 euro/litro ( 5, compagnie 1,688, pompe bianche 1,663). Benzina servito a 1,931 euro/litro ( 5, compagnie 1,983, pompe bianche 1,834), diesel a 1,811 euro/litro ( 4, compagnie 1,861, pompe bianche 1,716). Gpl servito a 0,819 euro/litro (invariato, compagnie 0,826, pompe bianche 0,811), metano servito a 1,791 euro/kg ( 3, compagnie 1,846, pompe bianche 1,750), Gnl 2,537 euro/kg (-26, compagnie 2,575 euro/kg, pompe bianche 2,507 euro/kg). Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,884 euro/litro (servito 2,099), gasolio self service 1,772 euro/litro (servito 1,997), Gpl 0,921 euro/litro, metano 2,049 euro/kg, Gnl 2,606 euro/kg.