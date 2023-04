Carcere Malaspina, controllo notturno in procura minori affidata ai vigilanti

Nei giorni scorsi la procuratrice Claudia Carampana aveva trovato la stanza a soqquadro

PALERMO – Il servizio di presidio di controllo notturno degli uffici giudiziari dell’istituto di pena minorile Malaspina a Palermo sarà garantito dal personale di vigilanza della Security Service. È quanto emerge da una nota inviata al capo di dipartimento per la giustizia minorile Antonio Sangermano, al presidente della corte d’appello di Palermo Matteo Frasca, al procuratore generale presso la corte d’appello di Palermo Lia Sava , il presidente del tribunale per i minorenni e al direttore dell’istituto Malaspina di Palermo Clara Pangaro.

La nota è firmata dal procuratore del tribunale per i minorenni Claudia Caramanna e dal direttore Santo Ippolito. Un successo per i segretari generali della Sicilia, Gioachino Veneziano Uilpa Polizia Penitenziaria, Francesco D’Antoni Uspp, Domenico Ballotta Fns Cisl Sicilia, Alfio Giurato Fp Cgil che avevano contestato la scelta di affidare il servizio agli agenti della polizia penitenziaria che già soffrono per la carenza di personale. La decisione era arrivata dopo che la procuratrice Claudia Caramanna aveva trovato la stanza a soqquadro.