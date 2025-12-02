Carceri, La Russa “La pena non può ledere la dignità della persona”

ROMA (ITALPRESS) – “In nessun caso la pena può ledere la dignità della persona. La prima occasione in cui viene lesa è quando si sconta la pena in una condizione di sovraffollamento. Su questo mi sento di continuare a fare una battaglia”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, nel corso della presentazione del libro “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane” scritto da Gianni Alemanno, Fabio Falbo e altre persone detenute al braccio G8 di Rebibbia.

“Qualcosa non sta funzionando, dobbiamo cercare almeno di fare dei piccoli passi – sottolinea La Russa -. Vorrei che ci rendessimo conto che se chiediamo la luna non otteniamo neppure la lampadina, ma se chiediamo un lampadario forse la lampadina la otteniamo. Prima di Natale cerchiamo insieme di fare un appello affinchè qualcosa avvenga, con un decreto o con un provvedimento, senza nulla togliere alle varie problematiche. Cerchiamo oggi di ottenere anche solo la lampadina e dare un pò di respiro alle carceri che sono al collasso. Lasciamo che, chi la pena l’ha quasi scontata, possa continuare a farlo in altro modo”.

