Carceri, le aggressioni a Catania e non solo: “È emergenza”

La Uilpa Sicilia proclama lo stato di agitazione

CATANIA – È un caso l’aggressione di un assistente della Polizia penitenziaria durante una rissa tra detenuti italiani e nordafricani al carcere minorile di Bicocca. Un caso che viene ritenuto una sorta di punta dell’iceberg sul tema delle carcere. Interviene Gioacchino Veneziano, segretario regionale Uilpa Sicilia, annunciando lo stato di agitazione.

“I continui trasferimenti in Sicilia dei minori detenuti stanno creando una grave situazione nelle carceri per i minorenni già in gravi difficoltà con carenze di uomini e strutture non sempre adeguate”, afferma Veneziano.

Una situazione “non gestibile”

“Le aggressioni i ferimenti degli agenti penitenziari, gli incendi, i saccheggi e i tentativi di evasione – aggiunge – che nelle ultime ore hanno riguardato il carcere per i minorenni di Catania, ma giorni prima sono accadute a Palermo, Acireale e Caltanissetta, confermando la non gestibilità del sistema”.

“Sui 134 posti detentivi disponibili ne risultano occupabili 91 – prosegue il segretario della Uilpa Sicilia – ciò significa che oltre il 30% sono indisponibili e non si fa in tempo a ripristinarle che immediatamente vengono demolite dai detenuti”.

Un organico all’osso in Sicilia

“Su un organico di polizia penitenziaria previsto di 180 unità risultano operativi circa 130, quindi è innegabile che non può assicurare sicurezza, trattamento e godere dei diritti soggettivi”, sottolinea ancora il sindacalista della Uil nel suo intervento.

“Ma di questo – conclude – pare che se ne stia occupando solo il sindacato. Il dipartimento di Roma ha posticipato l’assegnazione del comandante a Palermo a Gennaio 2025, inviando in missione per tre volte la settimana quello di Caltanissetta”.