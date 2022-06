Caricabatterie universale, l’Ue trova l’accordo

Il decreto introduce una tecnologia di ricarica rapida armonizzata e la separazione della vendita dei caricatori da quella dei dispositivi

Dopo anni di discussioni, è stato raggiunto un accordo tra le istituzioni Ue sulla proposta legislativa per introdurre un caricatore unico di tipo Usbc, indipendentemente dal produttore, per i dispositivi mobili nell’Unione europea. Le nuove norme riguarderanno telefoni cellulari, tablet, e-reader, fotocamere digitali cuffie e auricolari, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili ricaricabili.

Il decreto introduce inoltre una tecnologia di ricarica rapida armonizzata e la separazione della vendita dei caricatori da quella dei dispositivi, allo scopo di ridurre i rifiuti elettronici.

Erano anni che il Parlamento e la sua commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori chiedevano una soluzione comune per i caricatori, invitando più volte la Commissione ad agire. La norma prevede l’adozione del caricabatterie universale entro l’autunno 2024, ha annunciato il Parlamento europeo.

La norma tuttavia, contrariamente a quanto richiesto da legislatori, non è valida per i computer portatili, per i quali l’adozione è rinviata a 40 mesi dall’adozione.