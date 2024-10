Tre dipendenti di una ditta edile incastrati dai sistemi di videosorveglianza

PALERMO – Tre dipendenti di una ditta edile, sono stati denunciati per abbandono di rifiuti a Carini. Sono stati sorpresi dal nuovo sistema di video sorveglianza mobile – composto da 24 telecamere, installato questa estate in diverse strade del e gestito dall’ottava ripartizione Servizi a Rete e Ambientali, in affiancamento all’impianto fisso della polizia municipale di cui fanno parte circa 130 telecamer e- mentre gettavano materiale edile nello spiazzale davanti alla stazione ferroviaria di Piraineto lo scorso 19 settembre.

“Abbiamo identificato la ditta di ‘sbarazzi’ per cui lo avrebbe fatto e ora stiamo cercando di risalire – spiega il comandante della polizia municipale Marco Venuti – anche alla persona che materialmente ha commesso il gesto e a coloro che eventualmente abbiano dato a questa ditta l’incarico di ‘sbarazzare’ per denunciarli per il concorso nel reato di abbandono, così come previsto dal diritto penale”.