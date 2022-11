Carini, arrestati un 41enne per spaccio e un 21enne per furto d’auto

Le operazioni dei carabinieri

CARINI – I carabinieri della Compagnia di Carini, hanno tratto in arresto un 41enne, noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di una attività antidroga, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, trovato in possesso di circa 70 dosi di crack destinate alla vendita al dettaglio. A casa dell’indagato sono stati trovati strumenti idonei alla pesatura e al confezionamento delle dosi e 400 euro in contanti. L’arrestato, su disposizione del Pm, è stato posto agli arresti domiciliari. Il Gip di Palermo ha convalidato l’arresto, il 41enne ha patteggiato la pena ed è stato condannato a un anno di reclusione e 2.000 euro di multa.

In una diversa operazione, a Villagrazia di Carini, nell’ambito di un’operazione contro il furto di auto, il Nucleo Operativo Radiomobile e i militari della stazione, hanno arrestato un 21enne, palermitano che è stato sorpreso nei pressi di una discoteca, mentre forzava un’autovettura a bordo della quale ha tentato di fuggire. L’uomo, dopo aver urtato con il veicolo rubato un muro ha provato a scappare a piedi ma è stato bloccato dai militari. Anche in questo caso, su disposizione del Pubblico Ministero competente, l’indagato in attesa dell’udienza di convalida è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il Gip di Palermo ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari.