Carini, nuovo furto con spaccata al ristorante Zangaloro: è la terza volta

I dipendenti hanno trovato la vetrata in frantumi

PALERMO – Nuovo furto con spaccata nel ristorante Zangaloro a Carini, nel Palermitano. I ladri sono entrati in azione nella notte nel locale che si trova nella zona del Bivio Foresta e già preso di mira ben due volte, nel giro di pochi giorni, lo scorso anno.

Le indagini

A lanciare l’allarme sono stati i dipendenti che, al momento dell’apertura, hanno trovato il vetro in frantumi e la porta d’ingresso forzata. I malviventi hanno fatto irruzione nell’attività commerciale e l’hanno messa a soqquadro.

Poi si sono diretti verso la cassa e si sono impossessati di circa cinquecento euro e di alcune bottiglie di alcolici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Carini che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per rintracciare gli autori del colpo.

Scia di furti con le stesse modalità

I militari hanno acquisito le immagini del circuito di videosorveglianza dalle quali potrebbero emergere importanti dettagli per risalire a chi è entrato in azione. Una scia senza fine, quella dei furti con spaccata a Palermo e in provincia. La scorsa settimana in una sola notte sono stati messi a segno tre colpi. Tra questi, il furto in un negozio di articoli per animali in via Ammiraglio Rizzo, e in un minimarket.