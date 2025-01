Notte di furti con spaccata a Palermo: altri tre colpi in poche ore

Nel mirino anche un negozio di articoli per animali

PALERMO – Un’altra notte di furti con spaccata negli esercizi commerciali della città. I ladri sono entrati in azione in un negozio di articoli per animali in via Ammiraglio Rizzo, “Cucciolo Mania” e hanno divelto la saracinesca, poi hanno sfondato la porta d’ingresso e hanno passato al setaccio il locale.

Ladri nel negozio di articoli per animali

Si sono quindi diretti verso il registratore di cassa e si sono impossassati di circa quaranta euro, fuggendo poi con alcuni prodotti per la cura degli animali. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e il furto. In corso le indagini per risalire ai responsabili.

Nel mirino un minimarket

I militari indagano anche su un secondo colpo, messo a segno in un minimarket di via Principe di Scordia, nella zona di Borgo Vecchio, in pieno centro storico a Palermo. Il titolare, un cittadino dello Sri Lanka, all’apertura ha trovato la saracinesca dell’attività commerciale manomessa e la vetrata sfondata.

Anche in questo caso i malviventi hanno portato via vari prodotti e si sono poi dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero avere immortalato i ladri in azione.

Il furto in via Torino

Ma non finisce qui, perché nella notte è stato preso di mira anche un negozio di articoli da viaggio in via Torino: anche in questo caso è stata spaccata la vetrina e il locale è stato messo a soqquadro. Spaccata in un negozio di articoli da viaggio a Palermo. Ad accorgersi del furto sono stati i poliziotti delle volanti, che durante i controlli hanno notato la saracinesca divelta e i cocci di vetro per strada.

Qualcuno ha lasciato un biglietto ai proprietari del negozio: “Hanno commesso un furto, fate un inventario di quello che è stato rubato o danneggiato e recatevi al commissariato Oreto per fare denuncia”. L’attività commerciale si trova a pochi metri dal Gran Cafè Torino, finito nel mirino cinque volte nel giro di pochi mesi.

Esasperati i titolari di un bar

I titolari, esasperati, hanno appeso un cartello in occasione delle festività natalizie, annunciando la chiusura per ferie e precisando: “La cassa è vuota, non c’è motivo di spaccare”. Soltanto due notti fa, l’ennesimo colpo, stavolta nella zona di Boccadifalco. In due sono riusciti a scassinare l’ingresso di una tabaccheria di via Fanara e si sono introdotti nei locali dell’esercizio commerciale portando via soldi che si trovavano in cassa e diverse stecche di sigarette.