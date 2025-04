Carini, gettano rifiuti per strada: beccati dalle telecamere VIDEO

Il sindaco: "Prenderà una sanzione"

CARINI (PALERMO) – Telecamere in funzione anche la notte a Carini, in provincia di Palermo, occhi elettronici che non danno scampo a chi cerca di fare il furbetto e abbandonare per strada la spazzatura.

È stato pizzicato qualcuno in via Vespucci, arteria che costeggia l’autostrada e dove si ripetono abbandoni incontrollati di spazzatura.

“Ngrasciati by night – afferma il sindaco Giovì Monteleone – immortalati dalla videosorveglianza e sanzionati. Si ricorda che le videocamere funzionano anche la notte. Ecco un’altra persona che pur di non fare la raccolta differenziata prenderà una sanzione da 1000 a 10.000 euro. E si ricorda anche che il servizio porta a porta della raccolta differenziata copre il 100% del territorio”.

Si va dal lancio del sacchetto, divenuta oramai una pratica abitudinaria da parte di chi al volo, passando con l’auto o la moto, si disfà della spazzatura. E c’è pure chi invece abbandona rifiuti ingombranti.