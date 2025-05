Carini, incendio in una villetta: si indaga sulla natura del rogo

L'ipotesi è che sia doloso

CARINI – I carabinieri indagano su un incendio divampato in una villetta in via Carbolangi a Carini (Palermo), zona all’estrema periferia che si trova nelle vicinanze dell’autostrada. L’immobile, su due piani, è stato parzialmente danneggiato dalle fiamme.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari. L’intervento delle squadre di soccorso ha permesso di contenere i danni. In quel momento la villetta non era abitata da nessuno, ma viene utilizzata prevalentemente nel periodo estivo dal proprietario, un uomo di 49 anni. L’ipotesi è che il rogo sia stato doloso.