Carini, sciopero dei dipendenti Evo. “Serve un incontro per i contratti”

Una protesta indetta nel corso di un’assemblea dalla Filt Cgil Palermo

CARINI (PALERMO) – Sciopero di tutto il giorno dei dipendenti della Evo distribuzione e logistica di Carini, che operano per il Cedi Sisa Sicilia, rifornitore dei supermercati Sisa. Per tutta la mattinata di venerdì 26 gennaio, è stato organizzato un sit-in davanti alla sede della Evo Srl e di Sisa Sicilia, in via Don Milani a Carini.

La protesta, centrata anche sul licenziamento di un operaio, è stata indetta nel corso di un’assemblea mattutina organizzata dalla Filt Cgil Palermo, che chiede “un’apertura sui contratti”. “I lavoratori rappresentati dalla Filt Cgil – dicono il segretario generale Filt Cgil Palermo Fabio Lo Monaco e il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – chiedono l’apertura di un tavolo sul contratto di riferimento utilizzato dall’azienda. E una ridiscussione dei termini relativi all’accordo di secondo livello, non stipulato con la nostra organizzazione sindacale”.