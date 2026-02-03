Carini, serra di droga e maxi furto di energia elettrica: tre denunciati

L'operazione dei carabinieri

CARINI – I carabinieri di Carini hanno denunciato un uomo di 49 anni e due donne di 21 e 47 anni per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. L’operazione dei militari è scattata a seguito di una segnalazione dell’Enel e la perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione in uso agli indagati.

Trovata una stanza attrezzata e trasformata in una vera e propria serra indoor – dotata di sistemi di irrigazione e illuminazione e, alimentata, da un sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che ha causato un danno stimato di circa 136.000 euro.

I militari hanno sequestrato complessivamente 132 piante di cannabis in pieno stato di crescita, diversi semi di scorta pronti per la successiva piantumazione, materiale tecnico utilizzato per la coltivazione e il confezionamento della sostanza e 750 euro.