 Carini, spaccia con moglie e figli in auto: arrestato 44enne
Carini, spaccia con moglie e figli in auto: arrestato 44enne

È stato sorpreso con 28 dosi di droga, tra cocaina e crack
NEL PALERMITANO
CARINI (PALERMO) – I carabinieri di Carini hanno arrestato un 44enne, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato sorpreso con 28 dosi di droga, tra cocaina e crack, pronte a essere vendute, mentre si trovava in auto con la moglie e i figli minorenni.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata assieme a 490 euro, ritenuti provento della vendita delle sostanze stupefacenti. Il gip di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato i domiciliari.

