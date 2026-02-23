Lutto nell’Arma dei carabinieri, Mariangela fu tra le prime donne ad indossare la divisa

Partecipò al primo concorso nazionale aperto alle donne

È morta a 51 anni Mariangela Spedicato, luogotenente dell’Arma dei carabinieri e tra le prime donne in Italia ad aver indossato la divisa. La luogotenente combatteva da tempo contro un tumore e aveva lasciato il servizio in anticipo a causa della malattia.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Carmiano, comune in provincia di Lecce di cui era originaria, e l’Arma che perde una figura considerata simbolica.

Carmiano, chi era Mariangela Spedicato

Mariangela Spedicato aveva infatti preso parte al primo concorso nazionale aperto alle donne per l’accesso nell’Arma dei carabinieri. Superate le selezioni, era entrata a far parte del corpo diventando una delle prime donne maresciallo in Italia.

Nel corso della carriera ha svolto incarichi di rilievo in diverse sedi del Veneto, distinguendosi per professionalità e senso del dovere. È stata la prima donna, proveniente dalla sua comunità d’origine, a vestire l’uniforme e a raggiungere il grado di sottufficiale.

Un’intera comunità a lutto

Parallelamente all’attività militare, ha completato il percorso universitario conseguendo la laurea in Psicologia. Una formazione che aveva integrato nell’attività quotidiana, affiancando al rigore richiesto dal ruolo una particolare attenzione all’ascolto e alla gestione delle relazioni, qualità riconosciute sia dai colleghi sia dai cittadini con cui aveva operato.

La scomparsa di Mariangela Spedicato ha suscitato cordoglio a Carmiano, dove era conosciuta e apprezzata non solo per i traguardi professionali, ma anche per le doti personali. In molti la ricordano come una donna determinata, disponibile al dialogo e capace di affrontare la malattia con riservatezza e fermezza.

