Carnevale di Acireale, cosplay e sfilate: arriva il giovedì grasso

Il programma delle manifestazioni

ACIREALE (CATANIA) – I meravigliosi costumi delle scuole acesi e dei Cosplayer di AciComics, la Social Dance di Joey e Rina saranno gli ingredienti principali del Giovedì grasso del Più Bel Carnevale di Sicilia. Come annunciato dalla Fondazione, la giornata ruoterà intorno ai bambini e ai più giovani, grandi protagonisti delle prossime giornate del Carnevale.

Carnevale di Acireale: le iniziative

Nel circuito in mattinata sfileranno le auto d’epoca. Nel pomeriggio spazio alle nove maschere isolate protagoniste del concorso che dà spazio ai talenti in erba, che grazie all’esperienza acquisita rappresenteranno i protagonisti delle sfilate maggiori.

A partire dalle ore 14:00 piazza Duomo sarà avvolta dall’incantesimo del Cosplay. Torna Aci Comics Carnival Edition.

In programma: Cosplay Contest, Area K-Pop, Area Artisti, Area Games, Area GDR, Quiz, conferenze e spettacoli. Alle 20.00 l’esibizione di Telericordi band, sul palco sigle dei cartoni animati, serie tv, colonne sonore e spot pubblicitari .

La creatività e la fantasia saranno protagoniste anche lungo il circuito del Carnevale. Alle 16.00 sfileranno le Scuole in maschera in concorso. Il tema scelto dalla Fondazione è “Elementi della natura siciliana”. Sono otto le scuole acesi in concorso l’Istituto San Luigi, l’I.C. Paolo Vasta, l’I.C. Galileo Galilei, l’ I.C. G. Rodari,l’ I.C. Vigo Fuccio- Michele La Spina, il I Istituto Comprensivo, l’ I.C. Giovanni XXIII e la scuola materna H.C. Andersen.

Dalle 21.00 in piazza Duomo la Social Dance di Joey e Rina, due ballerini che spopolano nel web per le loro coreografie diventate virali sui social.

“Un pomeriggio magico”

“Il mondo del Cosplay è molto affascinante – dichiara il sindaco Roberto Barbagallo – e ad Acireale esiste la bellissima realtà dei ragazzi di AciComics, che riesce ad organizzare eventi che non sono solo attrattivi per gli appassionati, ma sono divertenti e spettacolari e coinvolgono chiunque apprezzi le serie, i videogiochi, i fumetti e il cinema. Tutti abbiamo amato un personaggio del mondo della fantasia. È un fenomeno sempre più diffuso e sarà protagonista del nostro Carnevale anche domenica, con la grande parata cosplay prevista per domenica 11 febbraio accompagnata dal carro allegorico di AciComics. Grazie a loro e grazie alle scuole acesi e ai nostri bambini, che con tanto impegno e passione hanno voluto partecipare con costumi bellissimi e ci regaleranno uno spettacolo emozionante e meritano l’apprezzamento di tutto il pubblico del Carnevale. Giovedì sarà un pomeriggio magico per Acireale”.

“Vedremo sfilare lungo il circuito le nostre scuole – spiega il presidente della Fondazione Nando Ardita – li vedremo esibirsi nelle coreografie in piazza Duomo, consapevoli che siano state settimane impegnative per tanti studenti, docenti e dirigenti scolastici, che hanno voluto partecipare attivamente al nostro Carnevale. Li ringraziamo perché questo concorso ci riempie di orgoglio, perché il futuro di questa gigantesca manifestazione è strettamente legato alle nuove generazioni che vanno coinvolte da protagoniste. Le Scuole in maschera metteranno in scena uno spettacolo bellissimo e li ammireremo sfilare nel circuito anche sabato e lunedì mattina. Un pensiero non mancherà nemmeno per i bambini ricoverati, che avranno un piccolo momento di allegria”.

Il programma di giovedì grasso

10:00 Raduno auto storiche (Piazza Duomo)

11:00 Sfilata auto storiche lungo il circuito

15:00 Stand Cosplay Aci Comics (Piazza Duomo)

Dalle 15:00 alle 18:00 Giochi Popolari – (Piazza Garibaldi)

16:00 Sfilata Scuole in Maschera lungo il circuito

18:00 Cosplay Contest Aci Comics (Piazza Duomo)

21:00 Spettacolo Musicale JOEY AND RINA Social Dance (Piazza Duomo).