Le condizioni meteorologiche sono migliorate

ACIREALE – “Riparte la macchina del Carnevale. I carri stanno raggiungendo il circuito e alle 15, come da programma, prenderà il via la sfilata“. Lo rende noto l’organizzazione del Carnevale di Acireale.

Nel corso della mattinata, la vendita dei biglietti all’ingresso dei varchi era stata sospesa per via delle avverse condizioni meteorologiche. Il programma della mattina, dunque, era stato posticipato di qualche ora in attesa che spiovesse. Cosa che è avvenuta.