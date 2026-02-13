 Carnevale, mille costumi per bambini sequestrati dai Nas di Catania
Carnevale, mille costumi per bambini sequestrati dai Nas di Catania

Il sequestro nel magazzino di un grossista cinese
IL BLITZ
di
CATANIA – Oltre mille costumi di carnevale destinati a bambini sono stati sequestrati. I carabinieri del Nas di Catania li hanno posti sotto sequestro in un magazzino di un grossista cinese nella periferia ovest della città.

Il provvedimento è stato adottato perché il distributore non è riuscito a dimostrare la provenienza e l’origine dei prodotti. Che erano stati preparati per essere distribuiti nei negozi al dettaglio.

I costumi, peraltro, non riportavano la prevista marcatura CE. Il titolare è stato segnalato alle autorità competenti e sanzionato per un importo di 3mila euro.

