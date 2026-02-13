Il sequestro nel magazzino di un grossista cinese

CATANIA – Oltre mille costumi di carnevale destinati a bambini sono stati sequestrati. I carabinieri del Nas di Catania li hanno posti sotto sequestro in un magazzino di un grossista cinese nella periferia ovest della città.

Il provvedimento è stato adottato perché il distributore non è riuscito a dimostrare la provenienza e l’origine dei prodotti. Che erano stati preparati per essere distribuiti nei negozi al dettaglio.

I costumi, peraltro, non riportavano la prevista marcatura CE. Il titolare è stato segnalato alle autorità competenti e sanzionato per un importo di 3mila euro.