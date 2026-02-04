Carnevale, sequestrati a Misterbianco oltre 120mila articoli non sicuri

Erano destinati ad un pubblico di bambini

CATANIA – In vista del Carnevale, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato oltre 120 mila articoli non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata alla tutela dei consumatori.

I prodotti sono stati rinvenuti all’interno di un punto vendita e di due depositi situati a Misterbianco, gestiti da una cittadina di nazionalità cinese, nei cui confronti era già stata avviata una verifica di natura fiscale. Durante i controlli è stata riscontrata la presenza di numerose tipologie di articoli di Carnevale, giocattoli e cosmetici – tra cui smalti, rossetti e ombretti – prevalentemente destinati all’uso da parte dei bambini.

In molti casi, i prodotti risultavano corredati da etichette standardizzate, tutte identiche tra loro, contenenti le stesse informazioni e prive delle necessarie avvertenze circa l’eventuale presenza di sostanze pericolose. Le etichette, inoltre, erano applicate indistintamente su articoli molto diversi per tipologia e caratteristiche.

Ulteriori irregolarità hanno riguardato l’assenza della marcatura “CE” su numerosi prodotti, requisito obbligatorio per attestare la conformità degli articoli alle norme europee in materia di sicurezza, salute e tutela ambientale. Alla luce delle violazioni riscontrate, i finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo dell’intero quantitativo di merce non a norma.