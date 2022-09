Caro energia e materiali, dalla Cassa edile 700 mila euro per le imprese

L’intervento è stato votato all’unanimità dal comitato di gestione dell’ente guidato dal presidente Giuseppe Puccio

1' DI LETTURA

PALERMO – Una manovra a sostegno delle imprese edili iscritte alla Cassa edile di Palermo da 705mila euro. Il comitato di gestione dell’ente bilaterale delle costruzioni del capoluogo vara una manovra di aiuti sotto forma di decontribuzione a cui potranno accedere le imprese edili iscritte e in regola con i versamenti alla Cepima.

L’intervento, per un totale di 705mila euro, è stato votato all’unanimità dal comitato di gestione dell’ente bilaterale guidato dal presidente Giuseppe Puccio (Ance) e dal viceprsidente Pasquale De Vardo (Feneal-Uil).

“Così come accaduto per la crisi determinata dall’emergenza Covid, per la quale la Cassa edile aveva messo in campo aiuti sotto forma di decontribuzione per un milione di euro – spiegano il presidente e il vicepresidente della Cepima Giuseppe Puccio e Pasquale De Vardo – abbiamo deciso di varare una nuova manovra di aiuti alle imprese che in questo momento si trovano a fronteggiare una crisi determinata dal caro energia, dall’aumento dei costi dei materiali e dalle difficoltà nel sistema bancario sul fronte della cessione dei crediti. La Cassa edile, da oltre 70 anni al fianco di imprese e lavoratori del comparto delle costruzioni, dà ancora una volta un sostegno concreto agli iscritti facendo uno sforzo economico mosso dal grande senso di responsabilità di entrambe le anime che compongono il governo dell’ente bilaterale, i rappresentanti delle imprese e dei sindacati dei lavoratori delle costruzioni. Il comitato di gestione ha varato la misura all’unanimità convinta della straordinarietà del momento e della necessità di intervenire tempestivamente”.