Caro energia, Salvini in pressing sul governo: via accise e Iva in settimana

Il leader del Carroccio chiede all'esecutivo uno scostamento di bilancio o un decreto urgente

MILANO – “In settimana la Lega si aspetta che il governo, come hanno fatto altri in Europa, blocchi per un periodo di tempo le accise e l’Iva su benzina, luce e gas, perché ormai i costi per le famiglie, laboratori e imprese sono insostenibili”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini: “Lo strumento lo indichi il governo: scostamento di bilancio, decreto urgente, qualcuno dice che bisogna aspettare il 31 marzo per il Documento di economia e finanza per avere l’ok di Bruxelles. L’unica cosa che mi rifiuto di aspettare è l’ok di Bruxelles. In un momento di tragedia economica l’ultima cosa che possiamo aspettare è l’ok di Bruxelles”.

“Oggi in Francia si tolgono tutte le restrizioni e ci sono meno vaccinati di noi. Quindi la richiesta che la Lega porterà al governo e al presidente Draghi è di fare come i cugini francesi. Quindi col 31 marzo con la fine dello stato di emergenza di togliere Green pass, super Green pass, tutti i divieti e le restrizioni come stanno facendo la grande maggioranza dei paesi europei. Siamo tra i più vaccinati al mondo e tra quelli che hanno più restrizioni al mondo, comprese quelle sul lavoro. Contiamo che con la fine di marzo l’Italia si porti al passo con gli altri paesi europei – ha aggiunto Salvini -, restituendo normalità, libertà e lavoro agli italiani che per due anni si sono sacrificati e hanno portato pazienza. Noi abbiamo più del 90% di vaccinati, milioni di guariti, più di così agli italiani è impossibile chiedere – ha concluso -. Tutto il resto dell’Europa sta togliendo le restrizioni”.