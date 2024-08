Caro palermitano incivile, il vero ‘ingombrante’ sei proprio tu

Per chi sporca, posteggia male e guida, parlando al telefono

Caro palermitano incivile, ti conosciamo fin troppo bene. Tu sei quello che, in un’ora inappropriata, magari con il sole cocente, fermi la macchina davanti al cassonetto. Poi, afferri un sacchetto contenente scorie inconcepibili. Poi, un molleggiamento di gambe. Poi, la rincorsa. Infine, il lancio. E se qualcuno ti scruta con aria di rimprovero – non essendo il tempo di conferire – lo scruti a tua volta: picchì chi è?

Caro palermitano incivile, lo sappiamo come guidi e come posteggi. Nel parcheggio delle persone diversamente abili, per esempio. Rivendichi il diritto al caffè e al porco comodo tuo. E se qualcuno ti fa notare che sei un cafone e un violento, perché te ne freghi dei diritti veri dei più fragili, magari sorridi: manco il tempo ru cafè?

E alimenti la tua specialità: al volante con lo smartphone in mano. Non per telefonare, che è già gravissimo, caro palermitano incivile. Tu chatti, tu posti, tu scorri le storie. E se qualcuno ti osserva con giustificato disprezzo dal finestrino accanto, dai sfogo alla tua volgarità: chi si sbirro?

Caro palermitano incivile, noi questa campagna Sos Palermo, l’abbiamo cominciata per raccontare le cose che non vanno – della politica, dell’amministrazione che qualcosa sta tentando – a vantaggio dei palermitani buoni che vorrebbero vivere in una città civile.

Ma sappiamo che uno dei massimi ostacoli sei tu. Tu sei l’atteggiamento ‘ingombrante’ che ci ci inchioda a livelli infimi, caro palermitano incivile. Potresti cambiare un po’, per favore? Potresti farlo per te e per noi tutti, anche se la strada della civiltà non è semplice per chi è da sempre incivilissimo? Nel frattempo, almeno, potresti smetterla di protestare “perché Palermo fa schifo”? Tu devi solo stare in silenzio. Oppure imparare le regole.

