Caro-voli, da Roma altri 5,5 milioni per gli sconti varati dalla Regione

L'annuncio di Schifani

PALERMO – Aumentano le risorse per l’operazione sconti aerei messa in atto dalla Regione Siciliana. A darne notizia sono il governatore Renato Schifani e l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. “La Regione potrà aumentare le risorse da destinare agli sconti sul prezzo dei biglietti aerei per i residenti in Sicilia grazie a nuovi fondi stanziati nel decreto legge ‘Proroghe’ – dice Schifani -. Per il 2023 e il 2024 si potrà passare dagli attuali 27,5 milioni di euro previsti a un totale di 33 milioni”.

Gli aeroporti coinvolti nell’iniziativa

Lo stanziamento, quindi, aumenta grazie all’approvazione dell’emendamento che destina otto milioni di euro per aumentare la dotazione del ‘Fondo insularità’, nato per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per le due isole maggiori. “In particolare – aggiunge Aricò – saranno assegnati alla Sicilia altri 5,5 milioni di euro che il governo regionale utilizzerà per incrementare le somme a disposizione degli sconti per tutti i residenti che voleranno da e per gli aeroporti siciliani verso Roma (Fiumicino e Ciampino) e Milano (Linate, Malpensa e Bergamo Orio al Serio)”.

Le categorie agevolate

Aricò poi aggiunge: “Lo sconto previsto dalla Regione sarà del 25 per cento e arriverà al 50 per cento per studenti, disabili con almeno il 67 per cento di invalidità e per chi ha un Isee inferiore a 9.360 euro. Un risultato che dà ulteriore spinta al buon lavoro svolto dal governo Schifani e che conferma la sensibilità verso la Sicilia del governo di Giorgia Meloni, per il quale ringrazio la relatrice al dl proroghe Antonella Zedda e dei senatori siciliani Ella Bucalo, Salvo Pogliese, Raoul Russo e Salvo Sallemi”.

Il bando della Regione per gli sconti aerei

Tra le compagnie interessate al bando pubblicato dalla Regione ci sarebbero Ryanair, Aeroitalia e Ita. “Un’altra bella notizia per i siciliani”, ha commentato Schifani. Il governatore, intanto, saluta positivamente anche l’indagine dell’Antitrust sull’uso degli algoritmi per i prezzi dei biglietti aerei per Sicilia e Sardegna. “È la conferma che le nostre battaglie in difesa dei viaggiatori contro le distorsioni del sistema di determinazione dei prezzi sono fondate e giustificate”, ha concluso il presidente della Regione Siciliana.